У Львові з'явиться масштабний ІТ-кампус: як він виглядатиме

383 Читать новость на русском
Проект ІТ-кампусу у Львові
Проект ІТ-кампусу у Львові / Прес-служба ЛМР

У Львові показали проект великого навчального ІТ-комплексу загальною площею приблизно 10 тисяч метрів квадратних.

Згідно з проектом, будівля матиме 10 поверхів і у ній будуть навчатись студенти першого в Україні ІТ-університету, інформує прес-служба міськради.

Читайте також: Реконструкція площі перед залізничним вокзалом у Львові: що зміниться 

Окрім IT Step University, у комплексі також буде розташований освітній центр IT Step Academy.

Комплекс буде відкритий не лише для студентів, а й для учнів, оскільки в рамках проекту також мають намір збудувати профільну середню школу.

Аналітики називають реалізацію такого проекту дуже актуальною для Львова, адже ІТ-бізнес у Львові стрімко розвивається, а кількість компаній невпинно зростає.

Проект кампусу передбачає, що загалом у класах та навчальних лабораторіях зможуть навчатись приблизно 1000 студентів та учнів.

Окрім звичних для навчальних закладів класів та аудиторій, ІТ-комплекс у Львові також міститиме інноваційні лабораторії, конференц-зали, студентські коворкінги, їдальню і навіть спортзал.

Львів будівництво IT
Львів проект будівництво IT
Львів проект будівництво IT
Проект масштабного ІТ-комплексу у Львові

ІТ-комплекс з'явиться на базі IT Step Academy та IT Step University, які вже зараз функціонуть у Львові.

Дивіться також: 
Теги: Техно IT-бізнес Новини нерухомості Будівництво Новини Львова Новини нерухомості України
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
1698
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
2 грудня 16:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 1547
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
1 грудня 20:05 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
5932
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
1 грудня 14:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
Блог Медіа 1805
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
563
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
642
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук