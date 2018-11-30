У Львові з'явиться масштабний ІТ-кампус: як він виглядатиме

У Львові показали проект великого навчального ІТ-комплексу загальною площею приблизно 10 тисяч метрів квадратних.

Згідно з проектом, будівля матиме 10 поверхів і у ній будуть навчатись студенти першого в Україні ІТ-університету, інформує прес-служба міськради.

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Окрім IT Step University, у комплексі також буде розташований освітній центр IT Step Academy.

Комплекс буде відкритий не лише для студентів, а й для учнів, оскільки в рамках проекту також мають намір збудувати профільну середню школу.

Аналітики називають реалізацію такого проекту дуже актуальною для Львова, адже ІТ-бізнес у Львові стрімко розвивається, а кількість компаній невпинно зростає.

Проект кампусу передбачає, що загалом у класах та навчальних лабораторіях зможуть навчатись приблизно 1000 студентів та учнів.

Окрім звичних для навчальних закладів класів та аудиторій, ІТ-комплекс у Львові також міститиме інноваційні лабораторії, конференц-зали, студентські коворкінги, їдальню і навіть спортзал.







Проект масштабного ІТ-комплексу у Львові

ІТ-комплекс з'явиться на базі IT Step Academy та IT Step University, які вже зараз функціонуть у Львові.