У Мексиці збудують житловий квартал, надрукований на 3D-принтері: вражаючі фото та відео

У Табаско, на південному сході Мексики, презентували проєкт житлового кварталу, надрукованого на 3D-принтері. На сьогодні вже є два будинки, а загалом у Мексиці заплановано надрукувати ще 50 таких помешкань.

Виробництвом займалася компанія New Story, яка вже протягом декількох років будує такі високотехнологічні будинки для жителів Латинської Америки. Про це повідомляє інтернет-видання New Atlas.

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Головною метою проєкту є надати комфортні та максимально безпечні умови для проживання сім'ям із бідних районів Латинської Америки.



Автори проєкту планують забезпечити житлом сім'ї



Розміри такого помешкання становлять 500 квадратних футів, це майже 46,5 квадратних метрів. Всі будинки є одноповерховими, обладнані системою водо- та електропостачання.

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У будинку є дві спальні, вітальня, кухня і ванна кімната. Інженери компанії наголошують, що внутрішнє оздоблення сучасним будинкам не потрібне. За бажання мешканці можуть постелити на підлогу ковролін або лінолеум.



Кухня



Вітальня

Скільки коштує такий будинок

Представники компанії відзначають доступну вартість такого приміщення. Жителі Мексики зможуть орендувати будинок лише за майже 20 доларів на місяць. Натомість повна ціна такого помешкання – 1,7 тисячі доларів.



Технологія друку на 3D-принтері дозволяє отримати комфортне житло за доступними цінами

Створення таких будинків

Всі деталі друкують на 3D-принтері "Vulcan II" протягом однієї доби. Після цього складають всі частини будинку. Розробники зазначають, що принтер поки що ще не вміє виготовляти двері, вікна і дах.

Як друкують будинки на 3D-принтері – дивіться у відео: