У Мексиці збудують житловий квартал, надрукований на 3D-принтері: вражаючі фото та відео

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У Мексиці мають надрукувати на 3D-принтері житловий квартал / newatlas.com

У Табаско, на південному сході Мексики, презентували проєкт житлового кварталу, надрукованого на 3D-принтері. На сьогодні вже є два будинки, а загалом у Мексиці заплановано надрукувати ще 50 таких помешкань.

Виробництвом займалася компанія New Story, яка вже протягом декількох років будує такі високотехнологічні будинки для жителів Латинської Америки. Про це повідомляє інтернет-видання New Atlas.

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Головною метою проєкту є надати комфортні та максимально безпечні умови для проживання сім'ям із бідних районів Латинської Америки. 

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Автори проєкту планують забезпечити житлом сім'ї

Розміри такого помешкання становлять 500 квадратних футів, це майже 46,5 квадратних метрів. Всі будинки є одноповерховими, обладнані системою водо- та електропостачання. 

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У будинку є дві спальні, вітальня, кухня і ванна кімната. Інженери компанії наголошують, що внутрішнє оздоблення сучасним будинкам не потрібне. За бажання мешканці можуть постелити на підлогу ковролін або лінолеум.

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Кухня 

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Вітальня

Скільки коштує такий будинок

Представники компанії відзначають доступну вартість такого приміщення. Жителі Мексики зможуть орендувати будинок лише за майже 20 доларів на місяць. Натомість повна ціна такого помешкання – 1,7 тисячі доларів. 

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Технологія друку на 3D-принтері дозволяє отримати комфортне житло за доступними цінами

Створення таких будинків

Всі деталі друкують на 3D-принтері "Vulcan II" протягом однієї доби. Після цього складають всі частини будинку. Розробники зазначають, що принтер поки що ще не вміє виготовляти двері, вікна і дах.

Як друкують будинки на 3D-принтері – дивіться у відео: 

 

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект 3D-принтер Латинська Америка Мексика Будівництво
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