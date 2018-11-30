У мережі опублікували свіжу візуалізацію флагмана Samsung Galaxy S10 Lite

Зображення нового флагмана від Samsung – Galaxy S10 – продовжують ширитися мережею. Цього разу оприлюднено рендер Lite-версії цього смартфону.

Відповідну світлину оприлюднив ресурс Ice Universe.

Читайте також: Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S10 із інноваційним дисплеєм



Рендер Samsung Galaxy S10 Lite

Зауважимо, що на зображенні видно лише передню частину пристрою. Також відомо, що Смартфон, як і решта девайсів із цієї серії, отримає широкоформатний дисплей з тонкими рамками. Також його буде оснащено підекранною фронтальною камерою, розташованою в правому верхньому куті. А загалом Galaxy S10 Lite матиме 3 датчики камер – плюс ще одна подвійна основна.

Щодо характеристик, то за чутками, цей сматфон отримає дисплей на 5.8-дюймів з AMOLED-матрицею, роздільна здатність якого буде 2K+, а співвідношення сторін – 18.5:9. Крім того, новинка зможе похвалитися сканером відбитків пальців на бічній стороні, чіпом Exynos 9810 або Snapdragon 855 (в залежності від ринку продажів) і 6/8 ГБ оперативки.

Додамо, що Samsung Galaxy S10 Lite мають представити разом із Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus на виставці MWC 2019, що пройде 25-28 лютого у Барселоні. Щоправда, Samsung планує ще випустити версію Galaxy S10 5G з шістьма камерами.

До слова, виробництвом сканерів відбитків пальців для Samsung S10 займалися одразу дві компанії – GIS і O-film. Зауважимо, що такими чином корейський гігант хотів мінімізувати ризики зриву поставок.