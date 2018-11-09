У мережі стався витік ще неанонсованого смартфону LG Q9: що про нього відомо

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У мережу витекли характеристики та фотографія смартфона LG Q9
У мережу витекли характеристики та фотографія смартфона LG Q9 / Соцмережі

У мережі з’явилися фото та прес-рендер ще неанонсованого смартфона LG Q9.

Відповідну інформацію опублікувало видання My Smart Price.

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Так, на оприлюдненому фото видно смартфон, що дуже нагадує флагман LG G7 ThinQ.

Щоправда, у новинки буде набагато більшим "підборіддя". Крім того, у LG Q9 буде моноброва, де розробники встановлять вічко фронтальної камери, розмовний динамік і датчики.

На правій боковій грані пристрою розташовано кнопки живлення, а на лівій – кнопки регулювання гучності.

LGQ9, телефон, смартфон, техно
Яким буде новий смартфон LG Q9

Відповідно до джерела, смартфон отримає широкоформатний 6.1-дюймовий дисплей. Його роздільну здатність поки не підтверджено, але це, швидше за все, буде Full HD+.

LG Q9 також оснастять 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, сканером відбитків пальців і NFC-модулем для безконтактних платежів Google Pay.

Працювати девайс з коробки буде на Android 8.1 Oreo.

Також, за чутками, новинка отримає процесор Snapdragon 660.

Про ціну та дату анонсу поки нічого не відомо. Імовірно, новинку представлять вже до кінця року.

До слова, відповідно до фінансового звіту за третій квартал 2018 року, який LG Electronics опублікувала нещодавно, компанії вдалося скоротити збитки за рахунок відмови від бюджетних моделей і акценті на середньому класі та флагманах.

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Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: Техно
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