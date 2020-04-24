У мережі з'явилася нова "текстова бомба" для iPhone і iPad

Мобільна операційка Apple, як запевненяє компанія, відрізняється високою надійністю і захищеністю. Але, як виявилося, щоб "зламати" iOS, не потрібні просунуті знання в програмуванні. У мережі вже з'явився опис нової "текстової бомби", що приводить до зависання iPhone і iPad різних моделей.

На форумі Reddit почали з'являтися публікації з попередженням про розсилку шкідливих текстових повідомлень, які складаються з іконки італійського прапора, смайликів і певних символів мови синдхи (які зі зрозумілих причин ми вказувати не будемо).

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Що не так з новими повідомленнями

При відкритті такого "послання" на гаджеті з операційною системою iOS 13 або iPadOS 13 пристрій перезавантажується або повністю зависає.

У 2018 році власники "яблучних" апаратів вже стикалися зі схожим явищем, також приводили до збоїв в роботі смартфонів і планшетів. Очікується, що найближчим часом Apple випустить виправлення для iOS.

До виходу патча уникнути отримання "текстової бомби" можна, відключивши повідомлення для месенджерів та функцію попереднього перегляду вхідних повідомлень. Як і у випадку з іншими характерними помилками, ймовірно, що Apple випустить виправлення у майбутній версії iOS.

Тим часом користувачі, які особливо переживають за збій своїх пристроїв, можуть захотіти відключити сповіщення для додатків для обміну повідомленнями, поки проблема не буде вирішена.

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