У мережі з'явилися перші рендери смартфона Oppo Find X2

Рендер демонструє особливості нового флагмана Oppo Find X2. Також стало зрозуміло, якою ж буде селфі камера ґаджета, навколо якої ходило чимало чуток. Раніше очікувалося, що стане першим комерційним пристроєм з новою технологією, яка дозволяє розмістити камеру під дисплеєм.

Перші рендери Oppo Find X2 опублікував користувач твітера під ніком Mukul Sharma.

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Особливості Oppo Find X2

Головне, на що варто звернути увагу – це три задні камери, які розташовані півколом, а прямо над ними розмістився виступ. Для чого він потрібен – поки сказати складно. Селфі-камера, судячи з рендера, розташована у висувному блоці.

Серед іншого можна відзначити наявність на нижній межі роз'єму USB Type-C. Кнопки живлення та регулювання гучності розмістилися на протилежних гранях пристрою.

Зображення Oppo Find X2



Сенсори основної камери розташовані доволі нестандартно



Oppo Find X2 отримає USB Type-C

Інші особливості смартфона

Згідно з попередніми витокам, новий флагман буде товстішим, ніж OPPO Reno3 Pro. Також він отримає процесор Snapdragon 865 і 5G-модем, основну камеру з сенсором Sony і корпус зі скла й металу. Ще однією з ключових особливостей OPPO Find X2 стане технологія швидкої зарядки з потужністю блоку живлення 65 Вт. Інсайдери також повідомляють про функції швидкої бездротової зарядки, але її потужність ще невідома.

Остаточно не відомо, якою ж буде селфі-камера пристрою. Як повідомляє Androidheadlines з посиланням на заяву віцепрезидента OPPO Брайана Шена, появі смартфона з підекранною камерою зараз перешкоджає низка складнощів, і малоймовірно, що така технологія буде застосовуватися в моделі Find X2.

При цьому він не повідомив, яке саме рішення буде використано для розміщення фронтального модуля нової моделі – виріз , отвір або висувний механізм. Подробиці про пристрій імовірно стануть відомі на лютневій виставці Mobile World Congress, де і буде анонсований гаджет.

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