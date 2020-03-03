У метеориті вперше знайшли позаземний білок

Дослідники з Гарварду і компаній PLEX Corporation і Bruker Scientific заявили, що вперше виявили білок позаземного походження. Відкриття було зроблено під час вивчення метеорита Acfer 086, знайденого в Алжирі в 1990 році.

Як повідомляє New Atlas, молекула отримала назву гемолітін. Це невеликий білок, який складається в основному з амінокислоти гліцину, а також містить атоми заліза, кисню і літію. Хоча всі ці компоненти зустрічаються і в земних білках, їх конкретне розташування є унікальним.

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Чому це цікаво

Знахідка першого позаземного білка в черговий раз підтверджує, що будівельні елементи життя почали формуватися ще в космосі і могли бути доставлені на Землю метеоритами. Раніше вчені вже виявляли в метеоритах і кометах окремі амінокислоти цукру й інші органічні сполуки. Однак настільки складна структура, як білок, була знайдена вперше.



Шматок метеориту Acfer 086

Автори поки не знають, як саме утворився гемолітін. Швидше за все, білок має синтетичне походження – наприклад, він міг сформуватися завдяки взаємодії пилових часток, що несуть молекули гліцину.

Наскільки це відкриття важливе

Хоча відкриття нічого не говорить про можливість існування позаземного життя, воно може дати натяк на те, як починалася її еволюція на Землі. За словами вчених, угруповання атомів заліза і кисню на кінці гемолітіновой ланцюга може поглинати фотони і розщеплювати воду на водень і кисень. Саме такі молекули могли використовуватися першими живими організмами як джерело енергії.

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