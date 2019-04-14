У Microsoft повідомили про хакерську атаку на поштовий клієнт Outlook

Корпорація Microsoft повідомила, що хакери з початку року по кінець березня могли мати доступ до деяких акаунтів користувачів поштового клієнта Outlook.

Витік інформації відбувався з 1 січня по 28 березня, повідомляє TechCrunch. Результатом атаки хакерів може стати підвищена кількість спаму, який можуть отримувати користувачі, чиї облікові записи скомпрометовано.

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Хакери могли отримати доступ до низки адрес електронної пошти користувачів, тек, а також адрес електронної пошти людей, з якими спілкувалися ці користувачі,

– мовиться у листі, який Microsoft розіслало своїм клієнтам.

У компанії зазначили, що зміст повідомлень, а також додатків до них не потрапили до рук хакерів.

Минулого року фахівці компанії ESET, яка розробила популярний антивірус, заявили, що хакерська група Turla використовувала поштовий клієнт Microsoft Outlook для крадіжки конфіденційних даних держустанов у країнах Європи.

Зокрема, хакери направляли через Microsoft Outlook команди шкідливим програмам на заражених комп'ютерах. Зловмисники могли змусити комп'ютер жертви вислати їм дані, завантажити в систему додаткові файли, виконати інші програми і запити.

Як подбати про безпеку даних у мережі

З метою безпеки особистих даних Техно 24 радить періодично змінювати паролі до власних облікових записів та не лінуватися у їх підборі. Також рекомендовано встановлювати оновлення системи та додатків коли вони надходять.



Запорукою безпеки вашого облікового запису, чи то поштового чи сторінки у соціальній мережі, є саме складність паролю. Краще коли пароль складається щонайменше з восьми символів латиниці різного регістру, а також містить символи та цифри.

Для власної зручності ви можете використовувати додатки для генерації паролів та їх збереження, однак краще пароль запам'ятати. Наразі є багато, як безкоштовних так і платних сервісів подвійної верифікації. Таким чином ви можете налаштувати вхід в поштовий обліковий запис за допомогою вашого смартфона.

Пам'ятайте, що безпека ваших особистих даних справа не лише компанії, а у першу чергу ваша.

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