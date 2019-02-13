У Microsoft закликають не користуватися своїм же браузером Internet Explorer

Експерт із кібербезпеки Microsoft порадив користувачам і компаніям не використовувати Internet Explorer як браузер за замовчуванням. Все через те, що він застарів і не є безпечним.

Більшість просунутих користувачів використовують сучасні браузери, такі як Chrome, Firefox або Edge, але деякі компанії продовжують експлуатувати Internet Explorer.

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Це колись один із найпопулярніших браузерів світу, який Microsoft випускав з 1995 по 2015 роки. Також через цю систему досі працюють деякі банківські клієнти.

Однак навіть експерт із кібербезпеки з підрозділу самого Microsoft, що відповідає за Windows, Кріс Джексон, радить переходити на браузер Edge замість Internet Explorer, адже, за його словами, другий не підтримує нові веб-стандарти та є небезпечним.

Internet Explorer – не браузер, який варто використовувати для щоденних завдань. Ми не підтримуємо нові веб-стандарти для нього і поки багато сайтів працюють нормально, розробники зараз в цілому просто не тестують Internet Explorer. Вони тестують сучасні браузери,

– пояснив Джексон.

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