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У МЗС створили сайт для українців, які подорожують за кордон

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МЗС створили сайт ДРУГ / unsplash.com

У Міністерстві закордонних справ України створили сайт, що має скорочену назву ДРУГ. На ньому українці можуть зареєструвати свою майбутню подорож за кордон. У випадку надзвичайних ситуацій МЗС оперативно повідомить про це своїх громадян, а також зможе легко зв'язатися з ними.

Чим корисний сайт ДРУГ

ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном, зазначили у МЗС.

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"У подорожах за кордон ДРУГ є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання допомоги громадянам України у разі надзвичайних подій за кордоном – природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів", – пояснили у відомстві.


Реєстрація у системі ДРУГ / Скріншот повідомлення

Як зареєструватися на сайті ДРУГ

Для реєстрації у системі ДРУГ потрібно заповнити електронну анкету, яка складається з таких розділів:

  1. Інформація про особу, яка подорожує.
  2. Маршрут подорожі та період перебування за кордоном.
  3. Інформація про близьких осіб, які подорожують.
  4. Контактна особа в Україні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.

Зазначимо, що на тлі поширення коронавірусу у світі, МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн:

  • Єгипет
  • Туреччина
  • Таїланд
  • ОАЕ
  • Іспанія
  • Франція
  • Греція
  • Китай
  • Південна Корея
  • Японія
  • США
  • Італія
  • Індія


МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн / Інфографіка 24 каналу

Станом на 12 березня в Україні підтвердили лише один випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.

Як вберегти себе від коронавірусу: поради

  • Обов'язково мийте руки з милом;
  • Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
  • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
  • Обов'язково мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
 
Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік
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Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Техно Техно Інтернет МЗС України Подорожі
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