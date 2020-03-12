У МЗС створили сайт для українців, які подорожують за кордон
У Міністерстві закордонних справ України створили сайт, що має скорочену назву ДРУГ. На ньому українці можуть зареєструвати свою майбутню подорож за кордон. У випадку надзвичайних ситуацій МЗС оперативно повідомить про це своїх громадян, а також зможе легко зв'язатися з ними.
Чим корисний сайт ДРУГ
ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном, зазначили у МЗС.
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"У подорожах за кордон ДРУГ є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання допомоги громадянам України у разі надзвичайних подій за кордоном – природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів", – пояснили у відомстві.
Реєстрація у системі ДРУГ / Скріншот повідомлення
Як зареєструватися на сайті ДРУГ
Для реєстрації у системі ДРУГ потрібно заповнити електронну анкету, яка складається з таких розділів:
- Інформація про особу, яка подорожує.
- Маршрут подорожі та період перебування за кордоном.
- Інформація про близьких осіб, які подорожують.
- Контактна особа в Україні.
У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.
Зазначимо, що на тлі поширення коронавірусу у світі, МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн:
- Єгипет
- Туреччина
- Таїланд
- ОАЕ
- Іспанія
- Франція
- Греція
- Китай
- Південна Корея
- Японія
- США
- Італія
- Індія
МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн / Інфографіка 24 каналу
Станом на 12 березня в Україні підтвердили лише один випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.
Як вберегти себе від коронавірусу: поради
- Обов'язково мийте руки з милом;
- Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
- М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
- Обов'язково мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.