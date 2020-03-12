У МЗС створили сайт для українців, які подорожують за кордон

У Міністерстві закордонних справ України створили сайт, що має скорочену назву ДРУГ. На ньому українці можуть зареєструвати свою майбутню подорож за кордон. У випадку надзвичайних ситуацій МЗС оперативно повідомить про це своїх громадян, а також зможе легко зв'язатися з ними.

Чим корисний сайт ДРУГ

ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном, зазначили у МЗС.

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"У подорожах за кордон ДРУГ є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання допомоги громадянам України у разі надзвичайних подій за кордоном – природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів", – пояснили у відомстві.



Реєстрація у системі ДРУГ / Скріншот повідомлення

Як зареєструватися на сайті ДРУГ

Для реєстрації у системі ДРУГ потрібно заповнити електронну анкету, яка складається з таких розділів:

Інформація про особу, яка подорожує. Маршрут подорожі та період перебування за кордоном. Інформація про близьких осіб, які подорожують. Контактна особа в Україні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.

Зазначимо, що на тлі поширення коронавірусу у світі, МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн:

Єгипет

Туреччина

Таїланд

ОАЕ

Іспанія

Франція

Греція

Китай

Південна Корея

Японія

США

Італія

Індія



МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн / Інфографіка 24 каналу

Станом на 12 березня в Україні підтвердили лише один випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.

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