У NASA підрахували кількість матюків космонавтів під час подорожі до Місяця

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Астронавти "Аполон-10"
Астронавти "Аполон-10"

У NASA порахували скільки лайливих слів вжили астронавти під час польоту на Місяць. Загалом троє космонавтів – Томас Стаффорд, Джон Янг та Джин Сернан – вжили 230 непристойних слів.

Як пише видання Daily Mail, підрахувати лайливі слова вдалось за допомогою стенограми.

Отож, Згідно зі стенограмою, астронавти вжили слово "shit" (лайно) 157 разів, а різні варіації "damn" (згадування чорта) – 60 разів.

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Найчастіше вони вживали лайку для емоційного опису того, що відбувається. Наприклад, "Чорт забирай, ти бачиш Місяць? Ми тут!" або "Так, лайно, так, дитинко, дозвольте мені просто поставити вам питання".

Стенограма місії "Аполон-10"

І хоч нам ці висловлювання видаються логічними, тоді у 1969 році вони викликали шквал негативу. Особливо зі сторони релігійної спільноти. Тож наступну експедицію попросили бути обережними у своїх висловах.

Тож наступний екіпаж, "Аполон-11" з Нілом Армстронгом на борту, лаявся всього 15 разів.

Що відомо про місію “Аполон-10”? Це місія за програмою Аполлон, в рамках якої астронавти виконали останній випробувальний політ до Місяця при підготовці експедиції на супутник Землі..

Під час польоту вони виконали маневри на селеноцентричній орбіті і оглянули місця посадки на поверхню Місяця для наступної експедиції.

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Теги: Техно Космос NASA Новини Техно
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