У NASA показали нові скафандри для польотів на Місяць і Марс

210 Читать новость на русском
Новий скафандр для подорожі на Марс
Новий скафандр для подорожі на Марс / Instagram/NASA

Агентство NASA офіційно представило два нові види скафандрів, призначені польотів на Місяць і Марс і висадки на їхніх поверхнях. Скафандри стали вдосконаленою версією костюмів, які носили під час місій "Аполлон" (висадка на Місяць).

Як свідчить офіційна сторінка NASA в Instagram, представили два типи скафандрів: OCSS (Orion Crew Survival System), який астронавти будуть надягати на час польоту і роботи на космічному кораблі, і xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit).

Другий створили для роботи на поверхні Місяця або Марса.

Цікаво: У компанії із SpaceX: армія США обрала українське підприємство для місій на орбіті

До речі, скафандри, розроблені для місій "Аполлон" досі використовують для виходу у відкритий космос із станції МКС.

У NASA показали нові скафандри для польотів на Місяць і Марс

Уніформа підійде для подорожі на Місяці і Марс

Деталі нової місії. Місія для польоту на Місяць має назву Artemis. Наразі планують запуск першого корабля у 2022 році. NASA вже уклало контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво і експлуатацію космічних кораблів Orion для цієї місії.

Цікаво, що проект Orion був розроблений для тривалих космічних польотів. Він має повернути астронавтів на Місяць і в перспективі відправить людей на Марс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showcasing: New spacesuits for #Artemis generation astronauts! ⁣⁣ ⁣⁣ The red, white and blue Exploration Extravehicular mobility Unit (xEMU) is designed for planetary missions to the Moon and Mars and spacewalks outside the station. With new upgrades such as advanced mobility, enhanced communications systems and protection from extreme temperatures - our @NASAAstronauts will be able to accomplish more complex tasks on the lunar South Pole in 2024. ⁣⁣ ⁣⁣ The orange Orion Crew Survival System (OCSS) suit is designed for launch and re-entry, high-risk situations and emergencies. With upgrades such as enhanced mobility, a lighter, stronger helmet and fire resistant material - future astronauts will be kept safe during high-intensity situations.⁣⁣ ⁣⁣ Check out the link in bio for more! ⁣⁣ ⁣⁣ #NASA #spacesuits #fashion #space #Artemis #SuitUp

Допис, поширений NASA (@nasa)

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Помста за загиблих: розвідники опублікували відео запеклого бою з окупантами
сьогодні
8194
Теги: Техно Новини Техно NASA Марс Місяць Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
15 жовтня 18:18 Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
Ірина Полицька 861
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2396
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
14 жовтня 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19673
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2392
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4373
Новини
Більше новин
Залиште відгук