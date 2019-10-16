У NASA показали нові скафандри для польотів на Місяць і Марс

Агентство NASA офіційно представило два нові види скафандрів, призначені польотів на Місяць і Марс і висадки на їхніх поверхнях. Скафандри стали вдосконаленою версією костюмів, які носили під час місій "Аполлон" (висадка на Місяць).

Як свідчить офіційна сторінка NASA в Instagram, представили два типи скафандрів: OCSS (Orion Crew Survival System), який астронавти будуть надягати на час польоту і роботи на космічному кораблі, і xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit).

Другий створили для роботи на поверхні Місяця або Марса.

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До речі, скафандри, розроблені для місій "Аполлон" досі використовують для виходу у відкритий космос із станції МКС.

Уніформа підійде для подорожі на Місяці і Марс

Деталі нової місії. Місія для польоту на Місяць має назву Artemis. Наразі планують запуск першого корабля у 2022 році. NASA вже уклало контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво і експлуатацію космічних кораблів Orion для цієї місії.

Цікаво, що проект Orion був розроблений для тривалих космічних польотів. Він має повернути астронавтів на Місяць і в перспективі відправить людей на Марс.