У NASA знайшли ідеальне місце для висадки астронавтів на Марс

Дослідники NASA виявили на Марсі обширний регіон, де водяний лід сягає самої поверхні планети. Це місце може ідеально підійти для видобутку ресурсів на Марсі, найважливіший з яких – вода.

Астронавтам на Марсі доведеться добувати воду для споживання і отримання ракетного палива на зворотну дорогу, саме тому це місце у NASA вважають найбільш відповідним, пише BI.

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Брати з собою воду з Землі було б неймовірно дорого. Все, від чого можна відмовитися, залишає більше місця для наукового обладнання або додаткових інженерних можливостей,

– розповів планетолог з NASA Сілвейн Пікьюкс.

Пікьюкс і його команда виявили лід, коли вивчали дані зондів MRO і "Марс Одіссей". На їхнє здивування, він виявився всього в декількох сантиметрах під поверхнею планети.

Він також зауважив, що астронавтам не потрібно брати з собою важкого обладнання, оскільки видобуток води в такому випадку не буде складним завданням.

Заглиблюватися в ґрунт Марса непросто навіть при наявності відповідної техніки, як довів апарат InSight. У лютому він почав бурити поверхню з метою досягти глибини 4,8 метра, але застряг через кілька сантиметрів.

Вивчення території

На полюсах Марса досить водяного льоду, але для висадки астронавтів там не дуже підходяще місце – занадто холодно і по пів року темно. Близько екватора NASA теж не хоче саджати модуль, тому що там дуже жарко для льоду: він тане і випаровується, минаючи рідку фазу через відсутність щільної атмосфери.

А ось зона, знайдена Пікьюксом, знаходиться в помірних широтах, як раз те, що потрібно. Тепер NASA може почати вивчення цієї території, щоб вибрати найбільш відповідні точки посадки.

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