У нових MacBook Pro 16 виявили неочікувану проблему: деталі

Після численних скарг на якість клавіатури та перегрів минулорічних MacBook Pro компанія Apple представила оновлену версію лептопа із виправленими помилками. Однак це не вирішило всі проблеми лінійки і користувачі почали скаржитися на новий брак.

Проблему зі звуком при використанні свого лептопа відзначили багато користувачів, відгуки яких можна знайти на офіційному форумі Apple.

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У чому проблема

Суть неполадки полягає в характерних гучних клацаннях, які лунають з динаміків нових MacBook Pro при відтворенні музики або відео. У деяких випадках "тріск" також виникає при виведенні на екран системних повідомлень.

Один з власників нового ноутбука зазначив, що 3 з 4 демонстраційних пристроїв, які він протестував в фірмовому магазині Apple, також видавали дивний звук в аналогічних сценаріях використання.

Як "звучить" проблема в нових MacBook Pro 16 – дивіться відео

Інший "потерпілий" навіть записав відеоролик, в якому показав суть несправності і закликав Apple швидше вирішити проблему.

Що не так з новими MacBook Pro

Деякі користувачі, які зіткнулися з дивною поведінкою звукової системи, вважають характер несправності програмним: при зміні частоти дискретизації звучання вбудованої акустики MacBook повертається до нормального. Знайшлися і скептики, які стверджують, що йдеться про апаратну неполадку і виробникові доведеться міняти велику партію пристроїв по гарантії.

Коментар Apple

Компанія Apple ситуацію з несправністю нових MacBook Pro 16 ще не прокоментувала.

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