У Нью-Йорку ввели посаду уповноваженого в справах штучного інтелекту

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розпорядився запровадити посаду співробітника, якому належить займатися питаннями використання штучного інтелекту. Він буде працювати в Управлінні справами мера і формуватиме політику міста щодо цієї технології.

Людина, що обійматиме цю посаду, повинна боротися з упередженнями штучного інтелекту, які вони наслідують від своїх творців, повідомляє Engadget.

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Вже не раз творці ШІ та користувачі помічали, що штучний інтелект швидко переймає у своїх авторів расові, гендерні та інші упередження. Ця проблема особливо гостра для систем розпізнавання осіб й інших програм, які все ширше використовуються правоохоронними органами.

Проте, у деяких випадках, алгоритми можуть не посилювати упередженість, а боротися з нею. Наприклад, подібна програма буде обробляти поліцейські рапорти в Сан-Франциско, очищаючи їх від будь-яких згадок про національну приналежність людей.

"Уповноваженому в справах ШІ" допомагатимуть консультативний та керівний комітети, що складаються з громадських діячів та міських чиновників. Хто обійме новий пост, поки невідомо.

Для чого потрібна ця посада

Алгоритмічна упередженість може призвести до расової дискримінації, недофінансування проєктів чи інших серйозних проблем. Призначений на цю посаду офіцер гарантуватиме, що ШІ та подібні технології будуть доступні для використання усім, а не лише певним групам.

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