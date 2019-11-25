У погоні за SpaceX: Rocket Lab вперше запустить ракету Electron із системами повернення

Приватна космічна компанія Rocket Lab готується до виконання своєї десятої місії. Очікувано запуск буде проведено 29 листопада. Важлива для компанії десята місія отримала назву "Забіг пальців". У ній Rocket Lab планує реалізувати технологію, розроблену з метою повторного використання елементів своїх ракет.

Після створення ракети Electron, яка літає лише в один бік, для того щоб доставити вантажі на орбіту, Rocket Lab оголосила, що рухатиметься у напрямку повторного використання ракет. Для реалізації цієї мети компанія зайнялася розробкою технологію, яка дозволить повторно використовувати ракетні рушії першого ступеня Electron, повідомляє Techcrunch.

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Головна мета місії

Ракета повинна доставити на орбіту низку малих супутників клієнтів компанії. Зазвичай це університети, приватні компанії та дослідники. Крім цього Rocket Lab вперше випробує інструменти відновлення на борту Electron, включаючи системи наведення та навігації, а також телеметрію та апаратне забезпечення комп’ютерного польоту.

Getting ready for Stage 1 recovery, spot the differences! pic.twitter.com/LC6bG1w92P — Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 18, 2019

Все це буде використано для збору даних у реальному часі про процес повторного входу на першу стадію Electron. Компанія також планує застосувати систему керування для управління рушія під час його повернення.



Ракета Rocket Lab – Elektron / Brady Kenniston

Що відомо про ракету Electron?Electron – ракета легкого класу, призначена для комерційних запусків мікро- і наносупутників, дозволяє вивести корисне навантаження масою до 150 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 кілометрів або до 250 кілограмів на низьку навколоземну орбіту.



Повністю розроблена і вироблена новозеландсько-американською компанією Rocket Lab. У своїй категорії Electron став безперечним лідером – хоча по всьому світу близько сотні стартапів працює над легкими ракетами зі схожою вантажністю, до комерційних запусків поки що встигли перейти тільки Rocket Lab. Завдяки цим успіхам та загальному іміджу компанії її частенько порівнюють зі SpaceX.

Повернення ракети

Принцип повернення Rocket Lab суттєво відрізняється від того, який використовує SpaceX, аби повернути свої ракети та використати їх повторно. Щоб сповільнитися, ракета буде випускати гальмівний купол, а потім парафойл. За допомогою вертольота щабель будуть підхоплювати в повітрі за стропи гальмівного купола і так доставляти на судно в зоні падіння ступені.



Elektron може стати багаторазовою ракетою / Rocket Lab

З технічної точки зору такий шлях є дещо простішим, у порівнянні з тим, який використовує компанія Ілона Маска.

Що відомо про Rocket Lab?Американська приватна космічна компанія, що має дочірній підрозділ в Новій Зеландії. Основна мета компанії полягає в розробці легких, комерційно ефективних ракет-носіїв для доставки на орбіту невеликих вантажів, таких як супутники формату CubeSat.

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