У Польщі запустити додаток, що контролює дотримання карантину через селфі

У Польщі виступили цікаву ініціативу, яка допоможе контролювати дотримання карантину. Там запустили додаток "Домашній карантин", який контролює домашній режим через селфі.

До речі, акаунти людей на карантині у цьому додатку польська влада створює автоматично, інформує міністерство цифровізації Польщі.

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Як працює додаток

Застосунок "Домашній карантин" вимагає від поляків на карантині регулярно робити селфі, які б підтверджували, що вони перебувають на карантині.

Якщо не зробити фото з підтвердженням, то вже через 20 хвилин прибуде поліція.

Хто зареєстрований

Як розповіли в Міністерстві, цей застосунок використовують ті поляки, які нещодавно були за кордоном. Вони мають відбути в самоізоляції двотижневий карантин.

За порушення карантину може бути накладено штраф до 5000 злотих ( 32 500 гривень). Через цей застосунок можна підтримувати зв'язок з соціальними службами.

Коронавірус у Польщі

Станом на 23 березня у Польщі лабораторно підтверджено 634 випадки зараження коронавірусом. 7 людей загинуло. Наразі лише одній людині в країні вдалось одужати.

20 березня у Польщі оголошено введення режиму епідемії. Цей режим, зокрема, передбачає зупинку навчання у школах, університетах, а також заняття у дитсадках. За недотримання цих умов запровадили штраф.

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