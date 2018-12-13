У популярний футбольний симулятор PES 2019 тепер можна грати безкоштовно

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Гру PES 2019 Lite можна звантажити безкоштовнj для консолів і PC
Гру PES 2019 Lite можна звантажити безкоштовнj для консолів і PC / Соцмережі

Японська компанія Konami вирішила випустити Lite-версію чи не найпопулярнішого свого продукту – гри Pro Evolution Soccer або просто PES серії 2019 року. Але найбільш приємним є те, що вона буде безкоштовною як для власників консолів, так і для тих, хто має PC.

Про це пише gagadget.com.

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Так, у безкоштовній версії буде доступним режим myClub із зірками футболу, яких гравці зможуть вирубувати у власні команди. Додамо, що він дуже нагадує FIFA Ultimate Team, тобто потрібно буде збирати карточки з футболістами.

Також до гри увійде й змагальний режим. Відтак, Ви зможете зіграти у копанку не лише з комп'ютером, а і з живими гравцями у кооперативі чи 1 на 1.

А любителів турнірів потішить League Mode, який, між іншим, нікуди й не зникав з PES.

Додамо, що PES 2019 Lite вже вийшла на PlayStation 4, Xbox One, PC і є також доступною для скачування у цифрових магазинах.

Що можна очікувати від PES 2019: дивіться відео 

До слова, ще один хіт серед геймерів гра Counter-Strike: Global Offensive нещодавно отримала не лише нову модель розповсюдження, але й режим "Королівської битви".

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Теги: Техно Футбол Інтернет Ігри
Джерело: Техно
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