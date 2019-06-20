У популярного блогера JerryRigEverything з'явився серйозний конкурент: відео

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Зак Нільсон
Зак Нільсон / Фото з вільних джерел

Вихід нових смартфонів не залишається без уваги відомого техноблогера Зака Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything перевіряє пристрої на міцність, однак, здається, в оригінального блогера з’явився серйозний конкурент.

Як повідомляє 4PDA, юний відеоблогер на ім'я Джеймі на своєму YouTube-каналі Little Tesla опублікував пародію на відео Зака ​​Нільсона.

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Особливості огляду. Він повторив всі ключові дії з оригінального огляду. Однак замість реального пристрою хлопчик самостійно зробив свій варіант Google Pixel з картону. Відзначимо, що вийшло вкрай схоже.

Для випробування міцності дисплея Джеймі зробив свій набір шкали Мооса, використавши замість еталонних мінералів підручні матеріали: пластик, дерево і метал.

Перевірка Google Pixel від Little Tesla – дивіться відео

 

Реакція Зака Нільсона. До слова, відео не пройшло повз самого Зака ​​Нільсона:

Це приголомшливо. Твій набір шкали Мооса набагато цікавіше мого!
– написав Зак Нільсон юному блогеру.

Заміна акумулятора Google Pixel. Крім перевірки "пікселя" на міцність, Джеймі розібрав його, щоб замінити акумулятор. Хочеться звернути увагу на те, з якою точністю хлопець постарався відтворити смартфон всередині. Видно, що йому дійсно подобається робити щось своїми руками.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Смартфони
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