У продаж надійшов браслет, що б’є струмом за думки про шкідливу їжу

Розробили цікавий браслет Pavlok, який буквально відбиває у користувача бажання з’їсти шкідливої їжі, погризти нігті, курити та інші шкідливі речі, яких хотілося б позбутися.

Як пише Esquire, Pavlok вже доступний для покупки в інтернет-магазині Amazon.

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Як він працює. Pavlok б'є свого господаря струмом, коли у нього виникає "заборонене бажання".

Для цього ґаджет має спеціальну кнопку, натиснувши на яку можна вдарити себе струмом, коли хочеться з'їсти щось жирне і шкідливе.

Контролювати браслет можна і за допомогою спеціального додатку. Тож, якщо його власникові бракує сили волі, щоб натискати на кнопку, про це можна попросити друзів.

Ціна. Вартість браслета – 199 доларів ( 5 200 гривень).

Браслет Pavlok, що б’є струмом: відео

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