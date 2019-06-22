У продаж надійшов браслет, що б’є струмом за думки про шкідливу їжу
Розробили цікавий браслет Pavlok, який буквально відбиває у користувача бажання з’їсти шкідливої їжі, погризти нігті, курити та інші шкідливі речі, яких хотілося б позбутися.
Як пише Esquire, Pavlok вже доступний для покупки в інтернет-магазині Amazon.
Цікаво: Новий Apple Watch отримає важливу функцію, що може врятувати життя
Як він працює. Pavlok б'є свого господаря струмом, коли у нього виникає "заборонене бажання".
Для цього ґаджет має спеціальну кнопку, натиснувши на яку можна вдарити себе струмом, коли хочеться з'їсти щось жирне і шкідливе.
Контролювати браслет можна і за допомогою спеціального додатку. Тож, якщо його власникові бракує сили волі, щоб натискати на кнопку, про це можна попросити друзів.
Ціна. Вартість браслета – 199 доларів ( 5 200 гривень).
Браслет Pavlok, що б’є струмом: відео
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно