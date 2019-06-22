У продаж надійшов браслет, що б’є струмом за думки про шкідливу їжу

167 Читать новость на русском
Браслет, що б’є струмом
Браслет, що б’є струмом

Розробили цікавий браслет Pavlok, який буквально відбиває у користувача бажання з’їсти шкідливої їжі, погризти нігті, курити та інші шкідливі речі, яких хотілося б позбутися.

Як пише Esquire, Pavlok вже доступний для покупки в інтернет-магазині Amazon.

Цікаво:  Новий Apple Watch отримає важливу функцію, що може врятувати життя

Як він працює. Pavlok б'є свого господаря струмом, коли у нього виникає "заборонене бажання".

Для цього ґаджет має спеціальну кнопку, натиснувши на яку можна вдарити себе струмом, коли хочеться з'їсти щось жирне і шкідливе.

Контролювати браслет можна і за допомогою спеціального додатку. Тож, якщо його власникові бракує сили волі, щоб натискати на кнопку, про це можна попросити друзів.

Ціна. Вартість браслета – 199 доларів ( 5 200 гривень).

Браслет Pavlok, що б’є струмом: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як виглядали голлівудські зірки на своїх випускних вечірках: архівні фото
сьогодні
4998
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
21 червня 21:01 Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
Анатолій Яворський 826
7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
21 червня 13:02 7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
1929
Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
21 червня 12:32 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
858
Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
20 червня 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
1464
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
20 червня 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
1429
Новини
Більше новин
Залиште відгук