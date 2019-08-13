У продаж надійшов кабель, який "зламає" будь-який Mac: деталі

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У продаж надійшов кабель, який "зламає" будь-який Mac
У продаж надійшов кабель, який "зламає" будь-який Mac / unsplash

Компанія Apple приділяє чимало уваги безпеці своїх ноутбуків та десктопних комп’ютерів. Але на конференції DEF CON один із учасників анонсував Lightning-кабель, за допомогою можна "зламати" будь-який Mac.

Суть розробки. Як повідомляє Vice, секрет розробки хакера під ніком MG – в установленому чипі, доступ до якого здійснюється віддалено.

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Візуально ж аксесуар нічим не відрізняється від оригінальних кабелів Lightning, призначених для зарядки і синхронізації планшетів, смартфонів і плеєрів Apple.

Як відбувається "злом" Mac? Процедура злому виглядає дуже просто. Жертва підключає кабель до свого Mac. Вбудованому в аксесуар чіпу призначається IP-адреса, після чого через додаток "Термінал" (аналог командного рядка в Windows) можна здійснювати будь-які операції з ноутбуком або комп'ютером жертви.

Як працює Lightning-кабель для "злому" Mac – дивіться відео

 

Єдине обмеження для працездатності такого Lightning-аксесуара – доступність на відстані не більше 90 метрів.

По суті, запропонований мною Lightning-кабель дає змогу перебувати за комп'ютером жертви: управляти мишею і клавіатурою. Але при цьому ви перебуватимете за межами його кімнати,
– прокоментував свою розробку MG.

Комплектація та ціна. Зауважимо, MG самостійно переробив кілька оригінальних кабелів, встановивши в них розроблений чіп, і тепер пропонує аксесуар з жартівливим ім'ям OMGCable для злому Mac за 200 доларів. У комплекті з аксесуаром є "пам'ятка хакера", в якій перераховані основні команди, за допомогою яких можна освоїти ази роботи в додатку "Термінал" на Mac.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети хакери Хакерська атака Кібербезпека Apple
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