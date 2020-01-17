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У Раді побачили "двійника" Ілона Маска: фото

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Нардеп, схожий на Ілона Маска / Фото/Александр Глущенко

У Верховній Раді помітили чоловіка, що ззовні дуже схожий на відомого американського мільярдера Ілона Маска. Насправді ж це нардеп Сергій Колебошин.

Фото з "двійником" Маска оприлюднив Олександр Глущенко.

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"Поки ви все дружно звільняєте прем’єра Олексія Гончарук, в Раді помічений Ілон Маск", – написав Глущенко.

Насправді ж це заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, член фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин.

Треба зауважити, що у профіль нардеп дійсно дуже нагадує відомого мільярдера. Однак, якщо поглянути на обох чоловіків в анфас, то можна знайти чимало відмінностей.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Ілон Маск
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