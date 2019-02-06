У робота Софії з'явилася менша сестра: фото та відео

590 Читать новость на русском
Маленька Софія
Маленька Софія / Скріншот з відео

Компанія Hanson Robotics представила сестру найрозумнішого робота у світі Софії. Розробку теж назвали Софія і вона призначена для розваг та навчання дітей віком 7-13 років.

В описі розробки на Kickstarter йдеться, що Маленька Софія має "зріст" 35 сантиметрів та може ходити, розмовляти, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати жарти.

Читайте також: LG представить робота-помічника для "розумного" будинку

Із власним програмним забезпеченням та підключенням до бази підручників Академії AI Hanson, вона – унікальний супутник для дітей. Розробники переконані, що Маленька Софія надихатиме дітей на навчання через безпечний та інтерактивний досвід взаємодії із роботом.


Маленька Софія навчатиме дітей

Над Маленькою Софією працювала велика команда інженерів, вчених, робототехніків, виробників іграшок, розробників персонажів, дизайнерів та експертів із розвитку штучного інтелекту. До слова, багато із них допомагали в розробці робота Софії.

Маленька Софія – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
сьогодні
5894
Теги: Техно Штучний інтелект Робот Софія робототехніка Діти
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 833
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2319
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 685
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3699
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
5023
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1181
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук