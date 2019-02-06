У робота Софії з'явилася менша сестра: фото та відео

Компанія Hanson Robotics представила сестру найрозумнішого робота у світі Софії. Розробку теж назвали Софія і вона призначена для розваг та навчання дітей віком 7-13 років.

В описі розробки на Kickstarter йдеться, що Маленька Софія має "зріст" 35 сантиметрів та може ходити, розмовляти, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати жарти.

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Із власним програмним забезпеченням та підключенням до бази підручників Академії AI Hanson, вона – унікальний супутник для дітей. Розробники переконані, що Маленька Софія надихатиме дітей на навчання через безпечний та інтерактивний досвід взаємодії із роботом.



Маленька Софія навчатиме дітей

Над Маленькою Софією працювала велика команда інженерів, вчених, робототехніків, виробників іграшок, розробників персонажів, дизайнерів та експертів із розвитку штучного інтелекту. До слова, багато із них допомагали в розробці робота Софії.

Маленька Софія – дивіться відео

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