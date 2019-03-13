У роботі Facebook та Instagram стався збій

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У роботі Facebook і Instagram стався збій
У роботі Facebook і Instagram стався збій / Фото з відкритих джерел

У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. Адміністрація соцмережі Facebook заявляє, що працює над вирішенням проблеми, яка спричинила глобальний технічний збій у Facebook та Instagram.

За даними сервісу Downdetector постраждали користувачі з України, Росії та Білорусі.

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В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, відправляти і отримувати повідомлення.

Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувались "історії".

Ми знаємо, що сьогодні у багатьох користувачів виникли проблеми із доступом до сімейства додатків Facebook. Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше. Але ми можемо підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою,
— йдеться у повідомленні соцмережі Facebook.

 

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Теги: Новини України Техно Інтернет Facebook Instagram Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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