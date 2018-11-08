У роботі "Приват24" знову виникли проблеми
Удень 8 листопада у роботі додатку "Приват24", що є сервісом інтернет-банкінгу від "Приватбанку", стався збій.
Як розповіли оператори фінустанови, у "Приват24" неможливо було провести платежі з карти на карту та на інші рахунку.
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Також користувачі застосунку скаржилися на те, що термінали зависають і не працює оплата в магазинах.
У банку, зі свого боку, вибачилися за завдані незручності та пообіцяли найближчим часом вирішити проблему.
"Наразі ми проводимо роботу над збільшенням робочих місць у наших відділеннях у зв'язку з попитом, що збільшився на надання банківських послуг. Також більшість операцій Ви можете проводити дистанційно в терміналах або "Приват24", – зауважили у "Приватбанку".
Нагадаємо, уночі проти 14 жовтня відбулося масштабне оновлення у системах "Приватбанку", відтак всі операції з платіжними картками упродовж щонайбільше 8 годин було призупинено.
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