У Росії на корів одягнули VR окуляри для того, щоб "випасати" тварин на віртуальному полі
На фермі під Москвою протестували прототип окулярів віртуальної реальності для корів. Згідно з задумом авторів ідеї VR окуляри допоможуть коровам розслабитися і відчути себе трохи щасливішими.
Не спішіть сміятися, адже передбачається, що спокійна атмосфера призведе до підвищення надоїв. Саме тому тваринам у VR показують літні луги, повідомляє "Медуза".
Не пропустіть: Чому не варто залишати дитину наодинці з татом: кумедні фото
Зазначається, що перші випробування VR окулярів зафіксували зниження тривожності і "підвищення загального емоційного настрою стада".
Окуляри віртуальної реальності створювалися з урахуванням будови коров'ячих голів і особливостей зору великої рогатої худоби. У розробці пристрою брали участь і ветеринари.
Російським коровам одягнули на голови VR окуляри / 4pda.ru
Все дуже серйозно
Експеримент російських фермерів базується на справжній науці, а саме на дослідженнях співробітників з Вагенінгенского університету в Голландії. Вони встановили, що умови навколишнього середовища, неочікувано, впливають на здоров'я корів, а разом з тим на якість і кількість виробленого ними молока.
В рамках експерименту була створена спеціальна програма імітації для тварин. Втім, автори тестів зазначають, що наразі про вплив VR-окулярів на надій корів говорити поки рано, "це покаже подальше комплексне вивчення".
У разі позитивних результатів дослідження фахівці мають намір масштабувати проєкт і в решті решт модернізувати вітчизняну сферу молочного виробництва.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно