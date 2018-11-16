У Росії вдруге запустили ракету "Союз"

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У Росії запустили ракету-носій "Союз-ФГ"
У Росії запустили ракету-носій "Союз-ФГ" / Ілюстративне фото

У п'ятницю ввечері, 16 листопада, російська ракета-носій "Союз-ФГ" з вантажним космічним кораблем "Прогрес МС-10" стартувала до Міжнародної космічної станції з космодрому Байконур. Цей запуск став першим для ракет цього типу після аварії 11 жовтня.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Центр управління польотами.

У Центрі також повідомили, що вантажний корабель відокремився від третього ступеня ракети-носія і продовжив політ до МКС.

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Антени та сонячні батареї вантажного корабля "Прогрес МС-10" розкрилися. Зовнішні елементи конструкції корабля повністю розкрилися,
– сказав коментатор Центру.

Стикування "Прогресу" з МКС має відбутися 18 листопада о 21:29 за київським часом. Вантажний корабель доставить на МКС близько 2,5 тонни різних вантажів, у тому числі паливо, воду і стиснуті гази.

Цей вантажний корабель повинен був стартувати до МКС 30 жовтня, однак через аварію ракети "Союз-ФГ" пуск "Прогресу" був перенесений на 16 листопада. Носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-10" зазнав аварії 11 жовтня невдовзі після старту з космодрому Байконур.

Аварія сталася через зігнутий під час збирання на Байконурі датчик системи відведення бічних блоків у сторону від ракети. Екіпаж "Союзу МС-10" не постраждав.

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Теги: Техно Космос Новини Росії Аварія ракети Союз
Джерело: Техно
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