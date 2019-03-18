У Росії запустили власну соцмережу: обмежень чимало

Компанія "Яндекс" запустила в режимі тестування соціальну мережу "Аура". Зараз користувачем соцмережі можна стати тільки за запрошенням, дата повноцінного запуску на разі невідома.

Соцмережа інтегрована в звичайний додаток "Яндекс", у ній є 5 розділів: френдстрічка з публікацій користувачів, розділ Smart matching (аналог "Тіндера" для знайомств), знак плюса для створення своєї публікації, повідомлення та налаштування. Про це повідомляє "Новая газета".

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Користувачеві не потрібно реєструватися в "Аурі" – профіль людини створюватиметься на базі тих даних, які зібрав"Яндекс". Стрічку друзів в "Аурі" формуватиме не сам користувач, а технології на основі штучного інтелекту і нейромереж, виходячи з інтересів людей і геолокації.

Правила користування соцмережею досить суворі. Тут обмежені образи і ненормативна лексика, "низька" лексика, а також "грубі формулювання і жаргонні висловлювання ("менти", "наркота", "бабло", "мусор", "відкосити")".

Які обмеження чекають користувачів

У шокуючий контент крім насильства, трупів, хвороб і травм помістили також "процес пологів" і "комахи і тварини, чий вигляд викликає огиду". Також в соцмережі заборонене поширення завідомо неправдивої інформації – наприклад, спроби видати себе за третю особу, інформаційні містифікації, клікбейтні заголовки, але як це будуть перевіряти, невідомо.

Також в "Аурі" заборонена дискримінація за будь-якими ознаками, але при цьому в ній можна обмежувати доступ до своїх публікацій для третіх осіб за статтю, віком та місцем розташування.

Експерти відзначають, що це не перший випадок, коли компанії, які в першу чергу є пошуковими системами, намагаються освоїти і популярну нішу соцмереж, але успішних прецедентів подібного роду не було.

"Яндекс" вже запускав соціальну мережу Я.ру, зараз про неї нічого не чути (її закрили в 2014 році – ред.). Головний конкурент "Яндекса" в ніші соціальних мереж сьогодні – компанія Mail.ru Group, що володіє "ВКонтакте" і "Однокласниками". Якщо "Аура" вистрілить, то "Яндекс" теоретично може стати великому гравцем в цьому сегменті інтернет-ринку",

– вважає засновник агентства "Соціальні мережі" і співзасновник SNMG Денис Терехов.

Однак такі прогнози він вважає наївними, бо за користувачів компанії доведеться конкурувати і з тим же Google, якому належить YouTube, і Facebook, що володіє соцмережею Instagram.

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