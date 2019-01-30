У російській ракеті "Союз" знайшли діру перед її запуском у космос

19 лютого російська ракета-носій "Союз-СТ" мала вивести на орбіту першу партію інтернет-супутників, в рамках контракту з британською компанією OneWeb. Однак, у її розгінному блоці виявили дефект.

Про це пише російське видання ТАСС, посилаючись на джерела в галузі.

"В одному з трубопроводів блоку дійсно виявлено мікроотвір, який міг утворитись внаслідок тривалого транспортування "разгонніка" на космодром у французькій Гвіані", – заявив інсайдер.

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Наразі фахівці працюють над усуненням цього дефекту. Однак, запуск ракети можуть відкласти на березень.

Плани OneWeb. Британська компанія хоче вивести на орбіту близько 700 супутників для забезпечення інтернетом користувачів по всьому світу. Серед інвесторів – Airbus, Virgin, Bharti, EchoStar, Intelsat, Qualcomm, Coca-Cola тощо. Згідно із контрактом російська сторона має провести 21 запуск з десятками супутників на борту ракети.

Окрім того, доправляти супутники також має ракета New Glenn компанії Джеффа Безоса Blue Origin.

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