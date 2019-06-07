У російського супутника "Ямал-601" виникли проблеми: що про це відомо

Супутник, який 30 травня запустили із Байконура для російської корпорації Газпром, не зміг плавно вийти на розрахункову орбіту. За попередніми даними, у нього неправильно спрацював апогейний плазмовий двигун Airbus S400.

Що відомо про аварію супутника Газпрому? Як повідомляє "Ліга.Новости", супутник "Ямал-601" вивели в космос на ракеті "Протон-М" з розгінним блоком "Бриз-М", але при спробі доставити його з опорної орбіти на геостаціонарну виникли проблеми.

Читайте також: Hubble "зловив" галактику, яка наближається до Чумацького Шляху: фото

Як спробують вирішити проблему? У Роскосмосі сподіваються, що на термін служби (15 років) аномалія не вплине. Оператор запуску сподівається потроху довивести "Ямал-601" в потрібну точку навколоземного простору за допомогою хімічних двигунів малої тяги. При цьому буде витрачено трирічний запас палива.

Запуск супутника "Ямал-601" – дивіться відео

Реакція Газпрому. У Газпромі кажуть, що не будуть пред'являти компанії Thales Alenia Space претензії за збій в роботі двигуна: це не страховий випадок.

Що відомо про нову місію? Супутник зв'язку вагою 5700 кілограм повинен замінити в космосі попередника – "Ямал-202", якого відправлять на поховання на висоту 49 000 кілометрів.



Зона обслуговування нового супутника, який повісять на геостаціонарній орбіті, охоплює видиму частину території колишнього СРСР, Європи, Близького Сходу і частину Південно-Східної Азії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно