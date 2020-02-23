У США Божевільний Майк загинув під час зйомок програми з запуску саморобної ракети: відео

У США під час зйомок проєкту "Саморобні астронавти" трапився трагічний інцидент. Інженер-самоучка Божевільний Майк Х'юз загинув при спробі запуску саморобної ракети на паровому двигуні.

Загинув 64-річний американський інженер у каліфорнійській пустелі поблизу Барстоу, повідомляє BBC.

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У межах зйомок проводився експеримент, в якому Х'юз планував піднятися на висоту у тисячу п'ятсот метрів, а потім приземлитися на парашуті. Втім парашут вчасно не розкрився, і Х'юз разом з ракетою полетів на землю.

Майк Х'юз був популярним через свою ідею про "плоску" Землю. Він мав намір здійснити політ у космос, щоб це довести.

Інформацію про загибель Божевільного Майка вже підтвердив його представник Даррен Шустер.

Коли Бог створив Майка, він розбив форму. Цей чоловік жив своєю ідеєю і планував довести її до кінця. Він би не пішов в інший спосіб. Спочивай з миром,

– написав Шустер.

Останній політ Божевільного Майка: дивіться відео

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