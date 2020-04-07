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У США через коронавірус збільшився попит на програмістів, які знають мову Cobol

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Що таке Cobol та навіщо уряду програмісти зі знанням цієї мови / Unsplash

Губернатор штату Нью-Джерсі розшукує програмістів, які знають мову Cobol. Необхідність у спеціалістах зросла через те, що мейнфрейми, які досі використовуються в урядових установах штату, не справляються із запитами на виплату допомоги з безробіття.

Що таке Cobol? Cobol (від COmmon Business-Oriented Language) – одина з найстаріших мов програмування. Їх перша версія вийшла в 1959 році. Мова була призначена, в першу чергу, для розробки бізнес-додатків. У США програми, написані на Cobol, до сих пір використовуються в деяких урядових організаціях.

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Пошук фахівців у США

У своєму брифінгу 4 квітня губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що штату потрібні добровольці, які змогли б оновити застарілі системи, написані на мові Cobol.

Як вказав комісар Міністерства праці та робочої сили Нью-Джерсі Роберт Асар-Анджело, обсяг запитів на отримання допомоги в штаті виріс на 1600%.

Більш за все, я хотів би направити ваші гроші, зароблені тяжкою працею, у ваші сімейні бюджети до того, як ми дізналися про те, що наші технології не гнучкі. Ми розуміємо, як ви розчаровані, і ми працюємо над тим, щоб донести до наших систем більше ваших дзвінків та електронних листів. Це наш пріоритет номер один,
– підкреслив Асар-Анджело.

Що відбувається із заявками на допомогу з безробіття

Як пише The Register з посиланням на місцеві ЗМІ, половина заявок на допомогу з безробіття обробляється із запізненням. 2 квітня губернатор Філ Мерфі повідомив, що за останній тиждень жителі штату подали понад 206 тисяч нових заявок на допомогу з безробіття. За останні два тижні влада отримала понад 362 тисяч заявок.

Схожа проблема існує і в інших штатах. Наприклад, Коннектикут також оголосив про набір кодерів, які знають Cobol, для оновлення застарілої інфраструктури мейнфреймів.

 

Що відомо про використання Cobol

Однак, як пише Tom's Hardware, Cobol – мертва мова, яка не входить в програму більшості університетів вже кілька десятиліть, і рідкісні фахівці Cobol отримують від 55 до 85 доларів за годину. Таким чином, влада Нью-Джерсі, схоже, шукає добровольців з числа пенсіонерів.

Програми на Cobol активно використовувалися в усьому світі в урядових установах і на підприємствах. У 1997 році дослідницька і консалтингова компанія Gartner Group повідомляла, що 80% бізнесу в світі використовує програми, написані на мові Cobol, причому щорічно в той час писалося більш 200 мільярдів рядків коду.

У 2006 і 2012 роках дослідження Computerworld показали, що більше 60% організацій використовували Cobol (більше, ніж C++ і Visual Basic.NET). У 2016 році звіт для Палати представників показав, що Cobol все ще використовувався багатьма федеральними агентствами.

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Як вказує Computer Business Review, опитування 2020 року показало, що 70% підприємств, що використовують додатки на Cobol, потребують модернізації програмного забезпечення.

Що важливо знати про коронавірус в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Іспанія. Там хворобу виявили в 136 675 людей, а померло від неї 13 341 хворий. На території Україні уже зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 45 із них виявилися летальними, ще 28 людям вдалося вилікуватися від хвороби.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, яким може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 75 945 людей, загалом захворіли 1 359 398 людей (дані станом на ранок 7 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 289 109 людей одужали від коронавірусу.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Новини США Інтернет
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