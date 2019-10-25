У США мобільні оператори хочуть відмовитись від SMS

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У США хочуть відмовитись від SMS
У США хочуть відмовитись від SMS / homolog.iagente.com.br

Чотири найбільші мобільні оператори США – AT&T, Verizon, T-Mobile та Sprint планують замінити послугу SMS на стандарт RCS. Наразі говорять лише про спеціальний додаток для Android.

Як пише видання The Verge, сандарт RCS дасть змогу вести листування через спеціальний додаток з функціями месенджера. Цей додаток можуть випустити вже у наступному році.

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Деталі. Чотири оператори створили спільне підприємство під назвою Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI). Як розповів генеральний менеджер CCMI Даг Гарланд, цей спеціальний додаток з'явиться в смартфонах, які продають в магазинах цих чотирьох операторів.

via GIPHY

Він також повідомив, що CCMI буде працювати з іншими компаніями, які також цікавляться RCS, щоб забезпечити сумісність клієнтів. Це стосується компаній Samsung і Google.

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Теги: Техно Новини Техно Новини США Смартфони
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