Безпілотні таксі возитимуть пасажирів у США: вражаюче відео

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Таксі-безпілотники у США
Таксі-безпілотники у США / Скріншот

В американському штаті Каліфорнія у містечку Ірвін пасажирів безоплатно возитиме таксі без водія. Цей тестовий проект запустили розробники самохідних позашляховиків Hyundai.

Головна мета такого експерименту – вивчити поведінку споживачів та оптимізувати роботу з клієнтами, повідомляє

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Пасажир зможе замовити таке перевезення у мобільному додатку. До нього приїде авто, у супроводі інженера і відвезе в потрібну точку у зоні тестування.

Безкоштовні таксі-безпілотники у США: дивіться відео

Пробний період триватиме з 4 листопада і до січня 2020 року.

Щоправда, спробувати таке ноу-хау зможуть не всі, а лише кількасот жителів містечка, включно із студентами коледжів розташованих поблизу. 

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Автор: Олена Кук
Теги: Авто Новини США Транспорт Новини Техно Техно Штучний інтелект
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