Безпілотні таксі возитимуть пасажирів у США: вражаюче відео

В американському штаті Каліфорнія у містечку Ірвін пасажирів безоплатно возитиме таксі без водія. Цей тестовий проект запустили розробники самохідних позашляховиків Hyundai.

Головна мета такого експерименту – вивчити поведінку споживачів та оптимізувати роботу з клієнтами, повідомляє

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Пасажир зможе замовити таке перевезення у мобільному додатку. До нього приїде авто, у супроводі інженера і відвезе в потрібну точку у зоні тестування.

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Пробний період триватиме з 4 листопада і до січня 2020 року.

Щоправда, спробувати таке ноу-хау зможуть не всі, а лише кількасот жителів містечка, включно із студентами коледжів розташованих поблизу.