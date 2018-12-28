У США виникли проблеми з інтернетом: у чому справа

451 Читать новость на русском
У США виникли проблеми з інтернетом
У США виникли проблеми з інтернетом / centurylinkcenter.com

Багато жителів США залишилися без інтернету. Проблеми виникли через збій у роботі постачальника послуг – телекомунікаційної компанії CenturyLink.

Про це інформує CNBC.

Проблеми з інтернетом виникли ще вранці у четвер, 27 грудня. Інтернет зник у більшості клієнтів CenturyLink і деяких клієнтів Verizon.

Читайте також:  Через помилку Facebook неопубліковані фото стали доступними для сторонніх

Точна кількість користувачів, які залишилися без зв'язку невідомо. Постраждали користувачі від Каліфорнії до Нью-Йорка.

У CenturyLink вже заявили, що визначили мережевий елемент, який впливає на обслуговування клієнтів. У компанії вже працюють над усуненням проблеми.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новини США Інтернет
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
сьогодні 15:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
505
Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
27 грудня 17:05 Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
1767
Найочікуваніші ігри 2019 року
27 грудня 14:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 852
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
26 грудня 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2396
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
976
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
26 грудня 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
1436
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук