У США виникли проблеми з інтернетом: у чому справа

Багато жителів США залишилися без інтернету. Проблеми виникли через збій у роботі постачальника послуг – телекомунікаційної компанії CenturyLink.

Про це інформує CNBC.

Проблеми з інтернетом виникли ще вранці у четвер, 27 грудня. Інтернет зник у більшості клієнтів CenturyLink і деяких клієнтів Verizon.

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Точна кількість користувачів, які залишилися без зв'язку невідомо. Постраждали користувачі від Каліфорнії до Нью-Йорка.

У CenturyLink вже заявили, що визначили мережевий елемент, який впливає на обслуговування клієнтів. У компанії вже працюють над усуненням проблеми.

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