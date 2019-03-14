У США запускають загальнодоступну мережу 5G

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У США запускають загальнодоступну мережу 5G
У США запускають загальнодоступну мережу 5G / gagadget.com

Американський оператор стільникового зв'язку Verizon заявив про запуск першої загальнодоступної мережі 5G у США. Відтак з 11 квітня жителі Чикаго та Міннеаполісу зможуть скористатися надпотужною 5G.

У компанії Verizon повідомили, що мобільний сервіс наступного покоління буде коштувати понад 10 доларів на місяць. 

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Першим смартфоном, доступним для користувачів в мережі 5G, буде Moto Z3 з 5G Moto Mod. А в кінці 2019 року будуть випущені Samsung Galaxy S10 5G і LG V50 ThinQ.

У Verizon також пообіцяли, що не обмежуватимуть обсяг переданих даних в 5G-мережах. Загалом компанія має намір доставити 5G в більш, ніж 30 міст у 2019 році.

Де вже працює 5G. Наприкінці 2018 року перші комерційні мережі 5G запустили у США і Південній Кореї. Нова мобільна мережа оператора базується на власному стандарті 5G TF. Її використовуватимуть доти, доки не буде затверджений загальноприйнятий стандарт 5G NR.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Мережа 5G
Джерело: 24 Канал
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