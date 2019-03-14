У США запускають загальнодоступну мережу 5G

Американський оператор стільникового зв'язку Verizon заявив про запуск першої загальнодоступної мережі 5G у США. Відтак з 11 квітня жителі Чикаго та Міннеаполісу зможуть скористатися надпотужною 5G.

У компанії Verizon повідомили, що мобільний сервіс наступного покоління буде коштувати понад 10 доларів на місяць.

Читайте також: Створили гендерно нейтральний голос для віртуальних помічників

Першим смартфоном, доступним для користувачів в мережі 5G, буде Moto Z3 з 5G Moto Mod. А в кінці 2019 року будуть випущені Samsung Galaxy S10 5G і LG V50 ThinQ.

У Verizon також пообіцяли, що не обмежуватимуть обсяг переданих даних в 5G-мережах. Загалом компанія має намір доставити 5G в більш, ніж 30 міст у 2019 році.

Де вже працює 5G. Наприкінці 2018 року перші комерційні мережі 5G запустили у США і Південній Кореї. Нова мобільна мережа оператора базується на власному стандарті 5G TF. Її використовуватимуть доти, доки не буде затверджений загальноприйнятий стандарт 5G NR.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно