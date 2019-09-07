У США запустили найпотужніший суперкомп'ютер у світі

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Найпотужніший суперкомп'ютер світу
Найпотужніший суперкомп'ютер світу / UT News

У Техаському університеті запустили найшвидший суперкомп'ютер серед всіх університетських машин – Frontera. За потужністю це п'ята система у світі.

У найближчі місяці Frontera буде інтегруватися з хмарними провайдерами Microsoft, Google та Amazon. Він надасть дослідникам доступ до нових комп'ютерних технологій та довготривалого сховища, розповідає UT News.

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Наукові проблеми вимагають обчислень в найбільших і найскладніших масштабах. Саме для цього і потрібна Frontera. Обчислювальні можливості Frontera будуть підтримувати найскладніші в обчислювальному відношенні наукові додатки, над якими сьогодні працюють американські вчені, – розповів Джим Куроза, помічник директора з комп'ютерних та інформаційних наук і інжинірингу в NSF.

Система була побудована на інвестиції Національного наукового фонду, вартістю у 60 мільйонів доларів.

Frontera має змогу використовувати моделювання, аналіз даних і штучний інтелект. Починаючи з червня, за допомогою суперкомп'ютера понад 30 груп провели дослідження за такими темами, як чорні діри, моделювання клімату та розробка ліків.

Хімік з Університету Північної Кароліни Олександр Ісаєв, завдяки Frontera виконав понад 3 мільйони розрахунків атомного силового поля менш, ніж за 24 години.

Це чудова машина, особливо для додатків квантової механіки. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо проведення масштабних обчислень, які раніше були неможливі, – заявив Олександр Ісаєв.

Frontera працюватиме 5 років, допомагаючи дослідникам у таких питаннях:

  • Моделювання природних небезпек, прогнозування траєкторії та інтенсивності штормів, а також допомога у створенні інфраструктури, яка може протистояти найсильнішим катастрофам;
  • Геноміка – враховуючи масове землеробство для забезпечення населення, чисельність якого зростає;
  • Енергетичні дослідження – від синтезу та сонячної енергії до очищення вугілля;
  • Астрофізика – враховуючи астрономію та гравітаційне моделювання хвиль;
  • Науки про матеріали – використання комбінації моделювання та глибокого навчання для прискорення розробки нових молекул для медицини та техніки.

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Теги: Ґаджети Новини Техно Техно Інформаційні технології
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