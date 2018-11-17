У США запустили ракету, яку допомагала розробляти Україна

У США з космодрому аерокосмічного агентства NASA "Уоллопс Айлен" у штаті Вірджинія запустили ракету-носій "Антарес", яка була створена американською корпорацією Orbital ATK за участю, зокрема, українських підприємств.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України у Facebook.

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Зазначається, що ця ракета має доставити вантажний модуль "Сігнус" до Міжнародної космічної станції. "Антарес" створена американською корпорацією Orbital ATK за участю іноземних партнерів, у тому числі низки українських підприємств.

Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та iн.

Повідомляється, що це був дев’ятий пуск "Антарес", який компанія Northrop Grumman Innovation Systems здійснила за контрактом з NASA. Наступний пуск заплановано на квітень 2019 року.

Зазначимо, що Antares – це одноразова ракета, за всю історію запуску якої, єдиний раз не мав успіху – у жовтні 2014 року ракету на зльоті підірвали через несправність.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.