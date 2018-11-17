У США запустили ракету, яку допомагала розробляти Україна

213 Читать новость на русском
Запуск ракети Антарес
Запуск ракети Антарес / 5.ua

У США з космодрому аерокосмічного агентства NASA "Уоллопс Айлен" у штаті Вірджинія запустили ракету-носій "Антарес", яка була створена американською корпорацією Orbital ATK за участю, зокрема, українських підприємств.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України у Facebook.

Читайте також: У Росії вдруге запустили ракету "Союз"

Зазначається, що ця ракета має доставити вантажний модуль "Сігнус" до Міжнародної космічної станції. "Антарес" створена американською корпорацією Orbital ATK за участю іноземних партнерів, у тому числі низки українських підприємств.

Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та iн.

Повідомляється, що це був дев’ятий пуск "Антарес", який компанія Northrop Grumman Innovation Systems здійснила за контрактом з NASA. Наступний пуск заплановано на квітень 2019 року.

Зазначимо, що Antares – це одноразова ракета, за всю історію запуску якої, єдиний раз не мав успіху – у жовтні 2014 року ракету на зльоті підірвали через несправність.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

Теги: Техно Космос Новини США NASA
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
15 листопада 14:02 Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
Блог Медіа 864
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1804
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
Ірина Полицька 706
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 2033
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 932
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 4302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук