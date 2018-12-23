У США здійснили успішний запуск ракети Falcon 9 з новітнім GPS-супутником: відео

У неділю, 23 грудня, з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, запустили ракету Falcon 9, яка має доставити на орбіту систему глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США.

Про це повідомили у SpaceX.

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Вага супутника склала 3,8 тонни. Він стане першим апаратом третього покоління у планованому орбітальному угрупованні з 32 супутників. Саме такими сучасними супутниками хочуть поступово замінити застарілі апарати, які наразі забезпечують GPS-сигнал по всьому світу.

Новітній GPS-супутник мають розмістити на висоті близько 1 тисячі кілометрів над Землею, а потім переправити на середню навколоземну орбіту – за 20 тисяч кілометрів над планетою.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) 23 грудня 2018 р.

Зазначимо, що запуск Falcon 9 із супутником до того відкладали 4 рази через погодні умови.

Відео: запуск ракети Falcon 9 з новітнім GPS-супутником

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.