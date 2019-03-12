У Техасі успішно випробували українську ракету
Приватна космічна компанія Firefly Aerospace провела черговий тест двигуна майбутньої ракети-носія Alpha. Загалом випробування тривало 60 секунд та було визнано успішним.
До слова, компанія планує тестовий політ Alpha, але вже з трьома такими двигунами. Найімовірніше він відбудеться у грудні. Про це повідомили на сайті "Укрінформ".
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Ракету-носій Alpha запустять з майданчика бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії. Запуск ракети, яку розробляє компанія Firefly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова, запланований на другу половину 2019 року.
Ракета Alpha
Що відомо про ракету-носій Alpha?Alpha – киснево-гасова ракета з двигунами без турбонасоса і частково композитним корпусом. Створюється для виведення до 1 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту і до 600 кілограмів на сонячно-синхронну. За словами розробників, цінник запуску буде в районі 15 мільйонів доларів. Основне виробництво вузлів ракети зосереджено в штаті Техас, однак частково обладнання розробляється і в Україні.
Варто зауважити, що компанія українського бізнесмена Firefly Aerospace також збирається розробити важку ракету Beta. Її можуть скласти з декількох модернізованих ракет Alpha. Аналогічний метод застосовує, наприклад, SpaceX зі своєю Falcon Heavy, складеної з трьох Falcon 9.
Ракети Firefly Alpha та Firefly Beta
Beta проектують для доставлення на низьку навколоземну орбіту до 4 тонн вантажу, і до 3 тонн на сонячно-синхронну.
Дивіться відео: випробування двигуна ракети-носія Alpha
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