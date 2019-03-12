У Техасі успішно випробували українську ракету

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У Техасі успішно випробували українську ракету
У Техасі успішно випробували українську ракету / fireflyspace.com/

Приватна космічна компанія Firefly Aerospace провела черговий тест двигуна майбутньої ракети-носія Alpha. Загалом випробування тривало 60 секунд та було визнано успішним.

До слова, компанія планує тестовий політ Alpha, але вже з трьома такими двигунами. Найімовірніше він відбудеться у грудні. Про це повідомили на сайті "Укрінформ".

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Ракету-носій Alpha запустять з майданчика бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії. Запуск ракети, яку розробляє компанія Firefly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова, запланований на другу половину 2019 року.


Ракета Alpha

Що відомо про ракету-носій Alpha?Alpha – киснево-гасова ракета з двигунами без турбонасоса і частково композитним корпусом. Створюється для виведення до 1 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту і до 600 кілограмів на сонячно-синхронну. За словами розробників, цінник запуску буде в районі 15 мільйонів доларів. Основне виробництво вузлів ракети зосереджено в штаті Техас, однак частково обладнання розробляється і в Україні.

Варто зауважити, що компанія українського бізнесмена Firefly Aerospace також збирається розробити важку ракету Beta. Її можуть скласти з декількох модернізованих ракет Alpha. Аналогічний метод застосовує, наприклад, SpaceX зі своєю Falcon Heavy, складеної з трьох Falcon 9. 

Ракети Firefly Alpha та Firefly Beta
Ракети Firefly Alpha та Firefly Beta

Beta проектують для доставлення на низьку навколоземну орбіту до 4 тонн вантажу, і до 3 тонн на сонячно-синхронну.

Дивіться відео: випробування двигуна ракети-носія Alpha

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Теги: Новини України Новини США Техно Новини Техно Космос SpaceX Техас
Джерело: 24 Канал
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