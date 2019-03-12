У Техасі успішно випробували українську ракету

Приватна космічна компанія Firefly Aerospace провела черговий тест двигуна майбутньої ракети-носія Alpha. Загалом випробування тривало 60 секунд та було визнано успішним.

До слова, компанія планує тестовий політ Alpha, але вже з трьома такими двигунами. Найімовірніше він відбудеться у грудні. Про це повідомили на сайті "Укрінформ".

Читайте також: Найяскравіші запуски ракет у 2018 році

Ракету-носій Alpha запустять з майданчика бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії. Запуск ракети, яку розробляє компанія Firefly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова, запланований на другу половину 2019 року.



Ракета Alpha

Що відомо про ракету-носій Alpha?Alpha – киснево-гасова ракета з двигунами без турбонасоса і частково композитним корпусом. Створюється для виведення до 1 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту і до 600 кілограмів на сонячно-синхронну. За словами розробників, цінник запуску буде в районі 15 мільйонів доларів. Основне виробництво вузлів ракети зосереджено в штаті Техас, однак частково обладнання розробляється і в Україні.

Варто зауважити, що компанія українського бізнесмена Firefly Aerospace також збирається розробити важку ракету Beta. Її можуть скласти з декількох модернізованих ракет Alpha. Аналогічний метод застосовує, наприклад, SpaceX зі своєю Falcon Heavy, складеної з трьох Falcon 9.



Ракети Firefly Alpha та Firefly Beta

Beta проектують для доставлення на низьку навколоземну орбіту до 4 тонн вантажу, і до 3 тонн на сонячно-синхронну.

Дивіться відео: випробування двигуна ракети-носія Alpha

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно