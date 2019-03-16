У Telegram стався масовий збій у всьому світі

325 Читать новость на русском
У Telegram стався збій
У Telegram стався збій / Фото з відкритих джерел

В роботі месенджера Telegram 16 березня були зафіксовані проблеми по всьому світу, включно з Україною. Близько 70 тисяч користувачів не бачили свого облікового запису в додатку через проблеми з сервером.

Зараз проблема усунена, повідомила команда Telegram. Там також порадили користувачам, які не бачать своїх груп, вийти з облікового запису і увійти знову. Будь-які інші незначні побічні ефекти є пов'язаними з кешуванням і зникнуть самі.

Читайте також: Збій у Facebook підняв трафік Pornhub

91% користувачів сайту Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, повідомляли про неможливість підключитися до Telegram, ще 8% – про те, що не надсилаються повідомлення.

Найбільше проблем у роботі Telegram відзначали європейські користувачі в Італії, Німеччині, Австрії, Польщі, Білорусі, Україні, Росії. Також збої спостерігалися у США, Бразилії, Індії, Малайзії, Венесуелі і Колумбії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора
сьогодні
4385
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Telegram
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
15 березня 14:08 Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
475
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
14 березня 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 723
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
14 березня 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2390
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
14 березня 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4456
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
1183
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук