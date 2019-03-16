У Telegram стався масовий збій у всьому світі

В роботі месенджера Telegram 16 березня були зафіксовані проблеми по всьому світу, включно з Україною. Близько 70 тисяч користувачів не бачили свого облікового запису в додатку через проблеми з сервером.

Зараз проблема усунена, повідомила команда Telegram. Там також порадили користувачам, які не бачать своїх груп, вийти з облікового запису і увійти знову. Будь-які інші незначні побічні ефекти є пов'язаними з кешуванням і зникнуть самі.

Читайте також: Збій у Facebook підняв трафік Pornhub

Everything is now back to normal. Sorry for the trouble. If you can’t see your groups, log out and in again. Any other minor side-effects are due to caching and will go away on their own. Balance is restored. — Telegram Messenger (@telegram) 16 марта 2019 г.

91% користувачів сайту Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, повідомляли про неможливість підключитися до Telegram, ще 8% – про те, що не надсилаються повідомлення.

Найбільше проблем у роботі Telegram відзначали європейські користувачі в Італії, Німеччині, Австрії, Польщі, Білорусі, Україні, Росії. Також збої спостерігалися у США, Бразилії, Індії, Малайзії, Венесуелі і Колумбії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно