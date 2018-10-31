У Telegram виявили уразливість: повідомлення можуть читати сторонні

333 Читать новость на русском
У Telegram виявили уразливість
У Telegram виявили уразливість / centrometeoitaliano.it

У месенджері Telegram знайшли проблему – уразливість, що надає доступ до звичайних текстових повідомлень і медіа користувачів, які зазвичай є зашифрованими.

Про це повідомляє Bleeping Computer.

"Telegram зберігає ваші повідомлення у незашифрованій базі даних SQLite. Принаймні, мені не довелося докладати зусиль, щоб знайти ключ", – заявив американський інженер Натаніель Сачи.

Читайте також: Аудиторія Twitter різко зменшилась: в чому причина

Він зауважив, що Telegram використовує "трохи важку для читання, але незашифровану базу даних SQLite".

При цьому мультимедійні дані і "секретний чат" також потрапляють в цю базу. Тобто всі повідомлення потрапляють в одну і ту ж базу даних, незалежно від того, чи отримують вони перевагу наскрізного шифрування.

Крім того, Сачи отримав доступ до імен та номерів телефонів, які в теорії можуть бути зіставлені один з одним.

Telegram Desktop підтримує захист паролем, щоб запобігти несанкціонованому доступу до додатка, але цей параметр безпеки не додає шифрування. Тож стороні люди, які отримають доступ до комп’ютера користувача, можуть читати чужі чати.

При цьому СЕО Telegram Павло Дуров скептично прокоментував цю заяву.

C технічної точки зору твердження того, хто заявив про уразливість, зводиться до наступного: "Якби б у мене був доступ до вашого комп'ютера, я б зміг прочитати Ваші повідомлення". Само по собі це твердження очевидно",
– каже Дуров.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Telegram
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому впала російська ракета "Союз"
сьогодні 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
721
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
633
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
817
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
361
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 3009
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1348
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук