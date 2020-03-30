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У Telegram з'явилися теки для бесід і статистика каналів

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Ілюстративне фото / blastingnews

Мессенджер Павла Дурова Telegram отримав чергове оновлення до версії 6.0. Цього разу серед нововведень – теки для бесід, статистика каналів і нові анімовані емодзі.

Раніше функція тек була доступна лише на сторонніх клієнтах Telegram і в бета-версіях офіційних клієнтів, тепер же теки офіційно працюють на всіх пристроях.

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Для чого потрібні теки

Головна мета тек – допомогти користувачеві розділити чати на категорії: можна відокремити робочі бесіди від діалогів з друзями, розподілити канали на пізнавальні і розважальні та інше. Також можна виділити окреме місце для ботів, групових бесід, особистих бесід і непрочитаних повідомлень. Всі теки синхронізуються між пристроями.

Теки в Telegram 6.0:


Теки дозволяють зручно відсортувати бесіди й канали в Telegram 6.0

Всередині теки можна закріплювати бесіди, але вже не 5, як в головній стрічці, а скільки завгодно. В одній теці може бути до 100 бесід, а самих тек – 10. Їх можна міняти місцями і закріплювати за ними різні іконки.

Статистика

Статистика каналів доступна їх власникам, але за умови, якщо на канал підписалося більше тисячі користувачів. Там можна побачити охоплення публікацій, приріст абонентів та іншу інформацію.


Дані для перегляду статистики каналу відкриваються після тисячі підписників

Анімовані емодзі

Серед нових анімованих емодзі – ігровий кубик. Якщо відправити його окремим повідомленням, він покаже випадкове число від 1 до 6. Це число буде однаковим як у відправника, так і у одержувача. Інші емодзі присвячені коронавірусу.

Нові анімовані емодзі в Телеграм 6.0:

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Автор: Михайло Года
Теги: Telegram Додатки Новини Техно Техно Інтернет
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