У Tesla оголосили зниження цін на всі свої авто

88 Читать новость на русском
Tesla
Tesla / Фото з відкритих джерел

Компанія Tesla вирішила знизити ціни на всі свої автомобілі на 2 тисячі доларів.

Про це йдеться у звіті компанії.

Читайте також: Просто дуже хотів додому: п'яний водій спав за кермом, поки Tesla на автопілоті гнала 110 км/год

На такий крок керівництво Tesla наважилось через скорочення федеральних податкових пільг США для покупців електрокарів.

На ринку рішення популярної компанії сприйняли несхвально – акції Tesla одразу впали на 10%. Проте до закриття торгів їхня вартість вирівнялася до 6,8%.

До слова, засновник компанії Ілон Маск планує розпочати будівництво першого заводу з виробництва автомобілів Tesla у Шанхаї.

"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", – зазначив він.

 

Теги: Техно Штучний інтелект Авто Tesla Ілон Маск
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
7 січня 20:10 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 7874
Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
6 січня 20:06 Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
Михайло Года 1198
Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
5 січня 20:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
2941
Що подарувати на Різдво 2018: корисні ґаджети
4 січня 19:02 Що подарувати на Різдво 2018: корисні ґаджети
Анастасія Можаровська 3454
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1871
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
4510
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук