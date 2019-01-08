У Tesla оголосили зниження цін на всі свої авто

Компанія Tesla вирішила знизити ціни на всі свої автомобілі на 2 тисячі доларів.

Про це йдеться у звіті компанії.

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На такий крок керівництво Tesla наважилось через скорочення федеральних податкових пільг США для покупців електрокарів.

На ринку рішення популярної компанії сприйняли несхвально – акції Tesla одразу впали на 10%. Проте до закриття торгів їхня вартість вирівнялася до 6,8%.

До слова, засновник компанії Ілон Маск планує розпочати будівництво першого заводу з виробництва автомобілів Tesla у Шанхаї.

"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", – зазначив він.