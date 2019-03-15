У Toyota будують автомобіль для Місяця

Японська компанія Toyota будує незвичний транспорт для астронавтів. У ньому вони зможуть подорожувати поверхнею Місяця. При цьому, пілотам не потрібно буде сідати за кермо, адже машина рухається по заданому курсу самостійно.

Астронавти зможуть перебувати у транспорті без скафандрів, повідомили у The Guardian.

Читайте також: З'явились унікальні фото зворотного боку Місяця

Компанія Toyota і японська агенція освоєння космосу JAXA сподіваються, що автомобілі будуть використані під час висадок на природному супутнику Землі у 2029 і 2034 роках. Наразі ж шестиколісний транспорт на стадії концепції. Однак, відомо, що він буде їздити, використовуючи живлення від паливного елемента.



Автомобіль Toyota

Машина зможе помістити на борту до чотирьох людей. Варто зазначити, що вони зможуть безпечно перебувати у машині впродовж кількох тижнів.



Машина вміщатиме до чотирьох людей

Планується, що ровер зможе долати відстані до 10 тисяч кілометрів. Голова JAXA Хіроші Ямакава наголосив, що пілотовані ровери з кабінами – це елемент, який зіграє важливу роль у повноцінному дослідженні й використанні місячної поверхні.



Розробкою займаються Toyota і JAXA

Експерти вважають, що у такий спосіб Японія хоче зіграти на відновленому міжнародному інтересі до дослідження Місяця.

Дивіться відео: як виглядає місячний автомобіль

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно