У ватиканській розумній вервиці виявили дуже серйозну уразливість

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Розумна вервиця
Розумна вервиця / mobilegeeks.de

Нещодавно стало відомо про цікаву розробку, яку випустили у Ватикані. Це розумна вервиця, яку можна синхронізувати зі смартфоном. Однак, французькі хакери дуже швидко зламали цей девайс.

Як пише Cnet, експерт з кібербезпеки з Франції Батист Роберт виявив у цьому девайсі критичну уразливість.

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В чому загроза? Як пояснив експерт, ця уразливість дає змогу зловмисникам отримати доступ до електронної пошти користувачів.

"Це дуже серйозна уразливість, оскільки дає змогу зловмисникові захопити обліковий запис користувача і отримати його особисту інформацію", – каже ксперт.

Аби зламати одну таку вервицю хакери витрачали всього 15 хвилин. Уразливість пов’язана із обробкою облікових даних при вході в додаток. Так, коли користувач реєструється у додатку, то використовує для цього електронну пошту. На неї має прийти підтвердження, натомість надходить ПІН-код. А після цього "пін" потрапляє в имережу.

"Кожен, хто аналізує мережевий трафік, міг побачити відповідь з відправленим ПІН-кодом", – додає Роберт.

Експерт вже повідомив про уразливість експертам з Ватикану. Там запевнили, що її вже виправили.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Релігія Ватикан
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