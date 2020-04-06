У Великій Британії підпалюють антени 5G через чутки про їх зв'язок з коронавірусом

Одночасно з поширенням коронавірусної інфекції зростає і кількість чуток про COVID-19, які іноді приймають особливо "важкі" форми. Так, у Великій Британії відбулося кілька підпалів антен стільникових операторів – ймовірно у зв'язку з переконанням, що робота мереж 5G сприяє розвитку хвороби.

Як розповідає видання The Guardian, об'єктом поліцейського розслідування стала серія з семи підпалів в різних областях країни, що відбулися в кінці минулого тижня.

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З чого все почалося

Минулого тижня в інтернеті з'явилися відеозаписи підпалів кількох антен. Згодом інженери обслуговуючих компаній почали отримувати погрози з боку людей, які вважають, що випромінювання від антен створює небезпеку для здоров'я.

Раніше на YouTube і в Facebook неодноразово з'являлися конспірологічні ролики, автори яких заявляли, що 5G-випромінювання нібито послаблює імунітет людини, роблячи його уразливим для коронавірусу.

Чи справді 5G негативно впливає на здоров'я людини

Коротка відповідь – ні. Дослідження про вплив радіовипромінювання в тому числі і 5G сигналу не довели жодних випадків негативного впливу на здоров'я людей. Детальніше про це описано в нашому матеріалі.

Що збирається робити уряд

Міністр культури Великої Британії Олівер Дауд заявив, що має намір обговорити з адміністрацією Facebook, WhatsApp, YouTube і Twitter методи боротьби з розповсюдженням недостовірної інформації. Він також висловив надію, що незабаром буде знайдено спосіб пояснити користувачам соціальних мереж абсурдність інформації про шкоду 5G.

Представники Google вже погодилися з необхідністю видалення подібного контенту зі сторінок відеохостингу або застосування до нього інших санкцій на кшталт зниження рейтингу або демонетизації.

Реальність така, що мережі мобільного зв'язку абсолютно необхідні для всіх нас, особливо в той час, коли ми просимо людей залишатися вдома і не бачитися з родичами і друзями. Теорія проти 5G – абсолютна, повна нісенітниця, і я не можу охарактеризувати її іншими термінами,

– заявив директор Національної служби охорони здоров'я Великобританії Стівен Повис.

Примітно, що новини про "наслідки" випромінювання від антен 5G, які швидко поширюються соціальними мережами, нерідко підкріплюються публікаціями знаменитостей. У подібному вже була помічена співачка Енн-Марі та член журі популярного в Англії телешоу Britain's Got Talent Аманда Холден. Остання, зокрема, поширювала посилання на петицію з твердженням, що проживання біля антени стільникового зв'язку викликає симптоми COVID-19.

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