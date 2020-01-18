У Великобританії запускають перші електротаксі з бездротовою зарядкою

Однією з ключових відмінностей електрокарів від автомобілів з ДВС є відсутність викиду шкідливих речовин в атмосферу. Саме для популяризації "зеленого" транспорту в британському Ноттінгемі вирішили запустити пілотний проєкт із запуску таксі з електродвигунами.

Особливістю нового автопарку стане не лише екологічність, але й можливість зарядки автомобілів без метушні з проводами, повідомляє Engadget.

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Екологічні таксі

Уряд країни вже інвестував 3,4 мільйона фунтів стерлінгів в інфраструктуру "заправних" станцій для нових електромобілів. Завдяки функції синхронної зарядки відразу декількох транспортних засобів відпаде необхідність підключення штекерів та інші супутні проблеми з несумісністю їх стандартів. Перші десять автомобілів дістануться таксистам безкоштовно, а випробувальний термін нового проєкту складе пів року.

Аналогічний пілотний проєкт був запущений в Осло минулого року. Саме завдяки йому Норвегія зміцнила свою репутацію лідера в галузі зеленого транспорту.

Завдяки проєкту екологічних таксі у Великобританії планують скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу й зменшити споживання бензину. У майбутньому уряд може також зробити бездротову зарядку доступною для громадськості, що полегшить життя власникам електромобілів при поїздках у місті.

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