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У відео-грі Minecraft проведуть музичний фестиваль – гроші спрямують на боротьбу з коронавірусом

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Ілюстративне фото / Gamesradar

Нічний клуб Elsewhere проведе в комп'ютерній грі Minecraft віртуальний музичний фестиваль під назвою NetherMeant. Захід відбудеться в ніч з 11 на 12 квітня. Вхід на фестиваль буде безкоштовним, але в продажу з'являться VIP-квитки.

Організатори повідомили про проведення заходу на офіційному сайті нічного клубу.

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Як це буде виглядати

На заході виступлять 17 рок-гуртів, серед яких American Football, Anamanaguchi, Drive45, Baths, та інші виконавці. Для музичного фестивалю в Minecraft вже відтворили копію нічного клубу зі сценою, танцмайданчиком та VIP-зоною.

Вхід на фестиваль буде безкоштовним. Для цього бажаючим необхідно мати копію гри Minecraft Java Edition. Сам фестиваль пройде на сервері Play.Elsewither.Club. Крім того, відвідувачі зможуть придбати VIP-квитки, які надають доступ до окремої зони віртуального клубу і Discord-сервера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ we’re re-opening elsewhere in minecraft this weekend this coronavirus relief virtual music festival takes place in the sandbox game world of minecraft featuring american football, anamanaguchi, baths and many more ️ all happening within a digitally scaled replica of elsewhere there will even be a fully functioning american football house on stage ? the virtual festival and livestream is this saturday @ 6pm ET and it’s 100% free proceeds from in-game and vip section sales will go to good360’s covid-19 relief efforts towards distributing much needed supplies to non profit organizations and hospitals special thanks to the open pit team and anamanaguchi for making it all happen! head over to the link in bio for details and instructions on entering the minecraft server! seeyuh online ️

Допис, поширений ᴇ ʟ s ᴇ ᴡ ʜ ᴇ ʀ ᴇ (@elsewherespace)

Благодійність

Гроші з продажу VIP-квитків організатори пообіцяли спрямувати в благодійні організації для боротьби з коронавірусом. Переглянути трансляцію музичного фестивалю в Minecraft можна буде на стрімінговій платформі Twitch.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус COVID-19 Техно Музика Ігри
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