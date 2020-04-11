У відео-грі Minecraft проведуть музичний фестиваль – гроші спрямують на боротьбу з коронавірусом

Нічний клуб Elsewhere проведе в комп'ютерній грі Minecraft віртуальний музичний фестиваль під назвою NetherMeant. Захід відбудеться в ніч з 11 на 12 квітня. Вхід на фестиваль буде безкоштовним, але в продажу з'являться VIP-квитки.

Організатори повідомили про проведення заходу на офіційному сайті нічного клубу.

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Як це буде виглядати

На заході виступлять 17 рок-гуртів, серед яких American Football, Anamanaguchi, Drive45, Baths, та інші виконавці. Для музичного фестивалю в Minecraft вже відтворили копію нічного клубу зі сценою, танцмайданчиком та VIP-зоною.

Вхід на фестиваль буде безкоштовним. Для цього бажаючим необхідно мати копію гри Minecraft Java Edition. Сам фестиваль пройде на сервері Play.Elsewither.Club. Крім того, відвідувачі зможуть придбати VIP-квитки, які надають доступ до окремої зони віртуального клубу і Discord-сервера.

Благодійність

Гроші з продажу VIP-квитків організатори пообіцяли спрямувати в благодійні організації для боротьби з коронавірусом. Переглянути трансляцію музичного фестивалю в Minecraft можна буде на стрімінговій платформі Twitch.

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