У власників смартфона OnePlus 6T виникли проблеми із девайсом

Від помилок в роботі нового смартфона ніхто не застрахований. В мережі часто з’являються повідомлення щодо некоректної роботи нових пристроїв компаній. Нещодавно власники смартфона OnePlus 6T теж стикнулися із дуже неочікуваної помилкою.

Про це повідомляє 4PDA.

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Про те, що на екрані OnePlus 6T періодично виникають помилки із дисплеєм незрозумілого походження, користувачі почали повідомляти на офіційному форумі компанії ще на початку листопада. Спочатку мова йшла про поодинокі випадки, проте кількість скарг продовжує зростати з кожним днем.

Відзначається, що повне скидання, перезавантаження або оновлення прошивки не допомагають позбутися від артефактів дисплея. Деякі стверджують, що "хвиля" з пікселів пробігає по екрану відразу після того, як смартфон був розблокований за допомогою сканера відбитків пальців або функції розпізнавання обличчя.

Що не так з дисплеєм OnePlus 6T – дивіться відео

До слова, один з власників "потерпілого" смартфона навіть завантажив на YouTube короткий відеоролик, який чітко демонструє дефекти картинки, які з'являються час від часу.

Користувачі, які повідомили про неполадки OnePlus 6T сподіваються, що проблема носить програмний характер і буде виправлена ​​з найближчим оновленням. Деякі, втім, припустили, що проблема пов’язана з апаратною частиною смартфона, і виправити її можна лише заміною самого пристрою по гарантії.

Представники OnePlus ситуацію поки не коментують.

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